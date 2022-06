Incidente tra mezzi pesanti in A21: camion si schianta contro un tir. Un ferito

Mattinata di intenso lavoro per i vigili del fuoco, che dopo l’incendio nel quale è andata distrutta un’auto sono intervenuti anche su un altro incidente, sempre lungo la A21. Si tratta di un tamponamento tra mezzi pesanti, avvenuto intorno alle 8.00 al chilometro 149, all’altezza di Rottofreno in direzioni di Castel San Giovanni. Stando alle informazioni raccolte un camion che viaggiava in direzione Torino, avrebbe tamponato violentemente un tir che lo precedeva. Ad avere la peggio il conducente del camion, rimasto leggermente ferito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di San Nicolò, che hanno caricato il ferito su un’ambulanza per poi trasportarlo in ospedale a Piacenza.

