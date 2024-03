Tragico scontro in autostrada, due vittime: traffico deviato sulla A21

Un tragico incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di venerdì 22 marzo sull’autostrada A1, all’altezza del casello di Piacenza sud. Nello scontro sono rimasti coinvolti due camion ed una vettura, due persone sono decedute e una è rimasta gravemente ferita

il traffico è bloccato con 6 chilometri di coda a partire dalla diramazione per Fiorenzuola. In coda si è verificato un altro incidente al chilometro 56 nel quale sono rimaste coinvolte due auto ed un camion.

Sul posto i mezzi del 118, della Pubblica assistenza Croce Bianca, della Croce Rossa, dei vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. La nebbia tra le cause del drammatico incidente.

La viabilità – “A chi viaggia verso Milano, consigliamo di seguire le indicazioni per la diramazione per Fiorenzuola e successivamente la A21 Piacenza-Brescia e A4 Milano-Brescia in direzione di Milano – spiega la società Autostrade – . Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Milano, consigliamo di percorrere la A22 Brennero-Modena e la A4 Milano-Brescia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

L’ingresso di Piacenza Sud in è chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Entrata consigliata verso Milano: Basso Lodigiano su A1 Milano-Napoli.

Entrata consigliata verso Piacenza Sud / Bologna: Fiorenzuola su A1 Milano-Napoli.

