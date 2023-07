Incidente in A1 tra Alseno e Fidenza, Tir sbanda e sfonda il new-jersey. Tratta chiusa

Un incidente stradale si è verificato verso le 5 di venerdì 28 luglio sulla autostrada A1 tra Alseno e Fidenza, tra un tir e altri 5 automezzi. L’autoarticolato ha sbandato travolgendo il new-jersey di separazione tra le carreggiate e ha terminato la sua corsa con la motrice sulla corsia opposta, dalla corsia sud alla corsia nord.

Il tratto compreso tra l’inizio della Complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna è chiuso.

Il sito Autostrade segnala che “all’interno del tratto chiuso, il traffico transita su due corsie e si segnalano 3 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e di 6 km, tra Fidenza e Fiorenzuola direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla A21 verso Brescia dove ci sono 9 km di coda a partire da Casalpusterlengo. Per le lunghe percorrenze da Milano per Bologna/Firenze seguire la TEEM, tangenziale est esterna di Milano, poi la A4 verso Brescia e infine la A22 verso Modena. Da Milano, Varese e Como seguire direttamente per la A4 verso Brescia. Percorsi alternativi inversi in direzione nord”.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118. Fortunatamente una persona ha riportato solo lievi ferite.

