Breve ma intenso nubifragio sulla zona nord della città. Non si segnalano danni

Breve ma intenso e localizzato acquazzone su Piacenza poco dopo il mezzogiorno di lunedì 23 agosto, che ha interessato la zona nord della città.

“E’ stato generato dal connubio delle alte temperature dei giorni scorsi con il passaggio di una perturbazione atlantica che ha interessato prevalentemente il settore centro orientale della pianura Padana – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it -, e che ha lambito Piacenza”.

Al momento non sono registrati particolari danni; la centrale dei vigili del fuoco – situata in strada Valnure dove non è piovuto – non ha ricevuto segnalazioni.

“E’ caduta solo pioggia e niente grandine – prosegue l’esperto -. Fenomeni sporadici e localizzati che potrebbero presentarsi anche nelle prossime ore, soprattutto sull’area appenninica”.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare in serata. Le temperature rimarranno nelle media stagionali, ovvero attorno ai 30 °C di giorno e di poco inferiori ai 20 °C di notte.

“Non ci saranno ondate di calore – conclude Marzio -, ma un proseguimento della coda dell’estate”.