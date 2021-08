Fiorenzuola, tamponamento in A1 tra camion e camper: tre feriti, lunghe code

E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto poco dopo le 12.00 di questa mattina, lunedì 23 agosto, lungo l’autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola (direzione nord) nel quale sono rimaste ferite tre persone: tra di loro anche un minore, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Parma dall’elisoccorso.

Stando alle prime informazioni un camion e un camper si sono tamponati tra la corsia centrale e quella di marcia. Il traffico è bloccato temporaneamente per l’atterraggio dell’eliambulanza. Lungo la tratta si è formata una coda di undici chilometri, in aumento.

Autostrade per l’Italia consiglia, a chi è diretto a Milano, di uscire a Fidenza con rientro in autostrada a Fiorenzuola, dopo aver percorso la strada statale 9, via Emilia. Sul luogo dell’ evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso.

