Santimento, scontro tra due auto all’incrocio. Tre bambini e la nonna in ospedale

Scontro tra due auto nel pomeriggio di lunedì 24 agosto nel comune di Calendasco. L’impatto si è verificato intorno alle 16.30 all’incrocio tra la strada che arriva da Calendasco e quella per Santimento.

Sei le persone coinvolte, tra loro anche tre bambini. I tre minori e la nonna sono stati trasportati in ospedale a Piacenza per accertamenti ma nessuno sarebbe grave.

Sul posto i soccorritori inviati dal 118 e i vigili del fuoco oltre ai carabinieri di San Nicolò che si sono occupati dei rilievi di legge.