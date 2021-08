Ferriere, grazie al concerto in piazza degli Shout donati 1.500 euro ad Amop

La generosità di Ferriere non ha fine. Grazie al contributo del numerosissimo pubblico presente al concerto degli “Shout” in piazza ex municipio è stato possibile donare 1.500 euro ad Amop (associazione malato oncologico piacentino).

L’iniziativa del Comune di Ferriere ed Elena Repetti, gestore dell’animazione estiva nel paese dell’Alta Val Nure, è stata apprezzata per lo scopo e per la performance della band, con la voce di Marco Rancati, che ha proposto l’ampio repertorio dei “Queen” ricevendo applausi e richieste di bis.

Per Amop, la presidente Romina Piergiorgi ha ringraziato per la generosità “perché la ricerca non deve mai fermarsi”, ha portato i saluti del dott. Cavanna, impegnato in una pubblicazione su Covid e sistema immunitario.