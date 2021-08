Pandemia, a Fiorenzuola ancora chiusi gli uffici Inps. “Disagi per i cittadini”

A nome di tutti i 24 sindaci del Distretto di Levante (Val d’arda e Val Nure), Paola Pizzelli, vicesindaco di Fiorenzuola, ha scritto alla direzione provinciale di Inps per segnalare il “protrarsi della chiusura del Punto Inps dall’inizio dell’emergenza pandemica (marzo 2020). Gli uffici – scrive – continuano a rimanere chiusi da allora e il personale lavora in smart working. L’unico contatto possibile con l’Istituto avviene attraverso un numero verde che fissa gli appuntamenti presso la sede Inps di Piacenza; ciò comporta – aggiunge il vicesindaco a nome dei 24 amministratori comunali – un notevole e comprensibile disagio per tutti gli utenti, in particolare per le persone anziane, che sono costrette a spostarsi con mezzi pubblici, ma anche per i lavoratori che devono sacrificare ore di lavoro. Inoltre questo sistema provoca lunghe file d’attesa agli sportelli Inps nella sede del capoluogo. E’ un disservizio ingiustificabile”. Pizzelli ha scritto anche su sollecitazione dei sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

