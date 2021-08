Successo per le camminate notturne Trail Valley Alta Valnure e Blabla Trail

Continua la valorizzazione del territorio da parte del gruppo Trail Valley Alta Valnure che nei giorni scorsi ha promosso il Blabla Trail, due camminate notturne nel comune di Farini.

Circa 160 persone in totale vi hanno preso parte, giovani e meno giovani. Hanno potuto apprezzare la montagna farinese, la sua storia e la sua cultura grazie alle escursioni in cui si sono uniti anche la cultura e la promozione dei luoghi.

Con partenza al centro sportivo Le Rossane di Farini è iniziata la camminata “La macina eterna” per un percorso di 7 chilometri con sosta panoramica per ammirare le stelle cadenti e tappa a Ceno durante la quale sono stati letti brani sul tema dell’Appennino che hanno fatto comprendere come sono cambiati i tempi in quei luoghi. Il secondo appuntamento del Blabla Trail è partito attorno alle 20.30 dal monumento alla gente di montagna di Groppallo per il percorso “Il dipinto perduto”, di 8 chilometri, per fare tappa all’azienda agricola Roncolo Bosco e visitare la preziosa chiesetta del 1500.