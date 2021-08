Scuola media di Agazzano, è polemica dopo l’accorpamento di due classi

L’accorpamento di due classi della scuola media ad Agazzano fa montare la polemica. Da un lato l’assessore all’istruzione del comune di Piozzano (le cui famiglie gravitano sul plesso scolastico agazzanese), Robertino Barocelli, lamenta il mancato coinvolgimento del suo assessorato.

“Le decisioni devono essere prese con i Comuni e per quel che mi riguarda non sono mai stato contattato” dice.

Dall’altro, la preside Monica Massari difende il suo operato. “Il comune proprietario dell’immobile, Agazzano – dice – è stato immediatamente avvisto come pure le famiglie, in forma scritta a fine maggio e in un incontro a giugno con le rappresentanti di classe e l’assessore competente per Agazzano. Sono, e sono sempre stata, disponibile a fornire tutti i chiarimenti anche alle altre amministrazioni”.