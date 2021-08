Rahimullah a Piacenza in fuga dall’Afghanistan: “Non volevo stare con i talebani”

Con l’arrivo a Piacenza siamo a dieci. L’Italia è decimo Paese dove Rahimullah Hotak è approdato fuggendo dalla sua terra, l’Afghanistan. “Non volevo diventare combattente dei talebani, che prendono i giovani e li costringono”, spiega nel suo italiano ancora molto frammentato.

L’affetto per la famiglia ancora laggiù che si è tramutato in terrore per il futuro, dopo la presa di potere talebana, la fuga di migliaia di connazionali e l’orrore dell’attentato kamikaze all’aeroporto, Rahimullah vive attaccato ad Internet per avere notizie momento per momento: “Ho paura per le mie sorelle, la più grande ha 22 anni, la più giovane 18, poi c’è un fratellino di 15 malato di diabete. Sarebbe bello averli vicini, oggi sembra un sogno impossibile”.

