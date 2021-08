Scontro auto-scooter in via Emilia Pavese, un ferito trasportato in ospedale

Incidente nella mattinata di martedì 31 agosto in via Emilia Pavese a Piacenza. Per cause da chiarire, intorno alle 11, un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza di via Bentelli e ad avere la peggio è stata l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno condotto il ferito in ospedale. Le condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà