Vaccini, 200mila piacentini con almeno una dose. Ne mancano all’appello 50mila

Le prime dosi di vaccino furono somministrate ai sanitari dell’ospedale di Piacenza domenica 27 dicembre 2020. Da allora sono duecentomila i piacentini che hanno ricevuto almeno una dose del siero anti Covid. Il traguardo è stato toccato questa mattina, 1 settembre.

Ieri è stato l’ultimo giorno di attività dell’hub vaccinale di Piacenza Expo dove torneranno le fiere. L’attività in città prosegue negli spazi dell’ex Arsenale dove i cittadini si possono recare senza prenotazione. Chi vuole avere una data e un orario preciso può prenotare.

La strategia dell’Ausl è quella di vaccinare più persone possibili, per questo i sanitari torneranno in piazza Cavalli per le vaccinazioni senza prenotazione venerdì 3 settembre dalle 19 alle 23.30 e sabato 4 dalle 8 alle 13.