Un pick up si è ribaltato a Chero di Carpaneto nel pomeriggio di giovedì 2 settembre. Per cause da chiarire, intorno alle 17, il conducente ha perso il controllo del mezzo e il furgone si è ribaltato. L’uomo è stato condotto dall’ambulanza in ospedale a Piacenza. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

