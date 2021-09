Schianto tra una moto e un’auto a Muradolo: muore un giovane

Ancora una tragedia della strada oggi, giovedì 2 settembre, a Muradolo, nel comune di Caorso: un giovane ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e un’auto. La vittima, un 19enne, era alla guida della due ruote e viaggiava accompagnato in sella da una donna che è rimasta ferita gravemente in seguito al violento impatto. Inutili i soccorsi, sul posto i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti e dei rilievi di legge.

