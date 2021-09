Scontro a Gazzola, giovane motociclista trasportato a Parma in elisoccorso: è grave

Incidente nel primo pomeriggio di giovedì 2 settembre nel Piacentino. Intorno alle 13, per cause da chiarire, una Renault Kadjar e una moto si sono scontrate in località Lisignano, sulla strada che conduce da Gazzola ad Agazzano. Nell’impatto il motociclista 16enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Dopo l’urto la moto è finita in un campo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia locale e i carabinieri.

Il traffico ha subito rallentamenti.