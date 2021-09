Pirata della strada investe una donna in bicicletta e fugge IL VIDEO

Una giovane donna di origini asiatiche è stata investita da un’auto nella mattinata di sabato 11 settembre, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in piazzale Marconi.

L’uomo, secondo il racconto dei testimoni, sarebbe scappato senza prestare soccorso alla donna, nonostante le richieste d’aiuto dei passanti.

Sul posto sono intervenuti una ambulanza e le forze dell’ordine, che hanno identificato il veicolo grazie al numero di targa annotato dai testimoni. L’uomo rischia una denuncia per lesioni e omissione di soccorso. La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso ma non risulta in pericolo di vita.

LA SEQUENZA DELL’INCIDENTE: