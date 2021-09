Da lunedì hub vaccinali fuori dalle scuole e tamponi in auto a Borgotrebbia

“All’esterno delle scuole superiori piacentine verranno organizzate dalla prossima settimana sedute vaccinali itineranti all’orario dell’uscita dei ragazzi”.

Lo ha fatto sapere questo pomeriggio, 14 settembre, il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino nella presentazione del report settimanale relativo all’andamento dell’epidemia da Covid nel Piacentino

“Partiremo dal Marcora e dal Marconi di Piacenza – ha illustrato Baldino – dall’Istituto Volta di Castello e dall’Istituto superiore Mattei di Fiorenzuola. Se vaccineremo abbastanza ragazzi estenderemo questa iniziativa anche ad altre scuole”.

Per quanto riguarda il virus, Baldino ha definito “confortanti” le notizie sul fronte Covid. “Nonostante il rientro dalle vacanze dei piacentini e il ritorno al lavoro – ha affermato – i contagi nel nostro territorio nel periodo dal 6 al 12 settembre sono calati. L’impatto che avrà dell’apertura delle scuole potremo vederlo solo nelle prossime settimane”.

Dal 29 settembre al 3 ottobre torna inoltre “Futuro in Salute”: dal 30 settembre al 2 ottobre sotto i portici di piazza Cavalli saranno organizzati open day vaccinali dalle 16 alle 20.

A Borgotrebbia in via Anguissola sarà infine organizzato da lunedì prossimo un Drive-through per i tamponi in auto.