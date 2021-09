Famiglie con disabili, ripartiti i percorsi “Incontriamoci” di Fondazione Pia Pozzoli

Dopo la pausa estiva, ha ripreso oggi “Incontriamoci”, il momento di confronto per i familiari di persone disabili organizzato dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di noi e condotto dalla psicologa Ilaria Fontana. presso il centro Il Samaritano della Caritas di via Giordani a Piacenza.

“Incontriamoci” è concepito come un vero e proprio “laboratorio di pensiero” tra i partecipanti, con incontri aperti a tutti e strutturati non come un “corso”, ma un “percorso” dal quale ciascuno può entrare ed uscire senza avere mai l’impressione di perdere qualcosa, ma anzi di poter dare un contributo.

Dalle parole ai fatti: a ottobre partirà un progetto nel quale tre persone adulte con disabilità grave inizieranno a vivere lontano dalla famiglia ma con educatori, al momento solo il week-end, dove cominceranno a prendere dimestichezza con le autonomie e la organizzazione del tempo libero.