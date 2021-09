Smart Working, il comune di Piacenza cambia registro dal 1° ottobre

La punta massima di lavoratori del comune di Piacenza in smart working si è raggiunta a marzo di quest’anno con 630 dipendenti in servizio da casa. Percentualmente si tratta del 38,8% dei lavoratori assenti dall’ufficio ma effettivamente al lavoro. Percentuale piuttosto bassa se rapportata al resto degli enti italiani (si sono raggiunte punte del 60-70%). E ora? Il comune è intenzionato ad attivare lo smart working, dal 1° ottobre, soltanto in presenza di progetti specifici da parte dei dipendenti.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA