Tragedia in A1: travolto da un tir, muore operaio di Castellarquato

Castellarquato è in lutto per la morte di Mariano Laino, 27 anni, vittima di un tragico infortunio sul lavoro, avvenuto lungo l’autostrada, allo svincolo tra A1 e A15, nel pomeriggio di lunedì 13 settembre. Il giovane operaio era impegnato in alcune operazioni di sfalcio d’erba lungo l’autostrada per conto di una ditta che ha in appalto il servizio: l’uomo si trovava a bordo di un furgone che montava un grosso segnale indicatore dei lavori in corso e si trovava lungo la corsia d’emergenza della A1. Un tir in transito ha sbandato e ha centrato in pieno il mezzo sul quale si trovava il 27enne per il quale è risultato vano ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118.

