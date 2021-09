Accattonaggio molesto: ordini di allontanamento e multe per tre persone

Nel corso dell’abituale servizio antidegrado svolto dalla polizia locale, gli agenti del Nost (nucleo operativo sicurezza tattica) impegnati mercoledì scorso nell’area del mercato cittadino hanno notato tre persone intente a chiedere l’elemosina in modo molesto ai passanti: due in via Cavour (una su un marciapiede, l’altra su quello opposto), la terza in via XX Settembre all’incrocio con via San Giuliano.

Gli agenti, dopo aver chiesto i documenti e operato l’identificazione, hanno sanzionato i tre cittadini (tutti di nazionalità romena e regolarmente presenti sul territorio italiano, i primi due marito e moglie) per violazione dell’articolo 17 del regolamento di Polizia Urbana che vieta, “in tutto il territorio comunale, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, anche porta a porta, l’accattonaggio e la richiesta di elemosine”. Nei loro confronti è stato inoltre emanato l’ordine di allontanamento (Oda) dal luogo della commessa violazione.