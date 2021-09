Green pass e mascherine, Nas sui bus a lunga percorrenza: zero violazioni a Piacenza

Zero violazioni nell’utilizzo del green pass sul trasporto pubblico di Piacenza. Nei giorni scorsi, i carabinieri dei Nas hanno svolto una serie di controlli sugli autobus nel nostro territorio: le forze dell’ordine non hanno riscontrato nessuna infrazione. La recente introduzione delle disposizioni anti-Covid prevede infatti la certificazione verde per l’accesso ai mezzi a lunga percorrenza.

