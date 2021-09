“Puliamo Rivergaro”, l’iniziativa di Editoriale Libertà sbarca in Val Trebbia

Dopo gli appuntamenti in città e la successiva pausa estiva torna la “chiamata alle ramazze” rivolta a tutti i cittadini, per cercare di contribuire al decoro urbano e combattere il degrado. Ora è la volta di Rivergaro, che domani dalle 10 alle 12 sarà passata al setaccio dai volontari “specialisti della pulizia”. Sacchi per la raccolta, guanti, volontà e olio di gomito saranno gli ingredienti per tirare a lucido sia il salotto della Val Trebbia che il proprio senso civico.

RITROVO – Il ritrovo è alle 10 all’ingresso della ciclovia del Trebbia, nella zona all’incrocio tra via Meucci e via Marconi a Rivergaro. Per informazioni si possono contattare i numeri 331.8675648 e 335.5349710.

La chiamata fa parte di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa da Editoriale Libertà con la collaborazione di Legambiente e Plastic Free e l’aiuto di Iren, che punta a ripulire le nostre strade dai rifiuti, riscuotendo in questi ultimi mesi ottimi risultati con un crescente apporto da parte dei cittadini i quali hanno mostrato affetto e attenzione per l’ambiente, per la natura, per i luoghi in cui viviamo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Non solo Rivergaro: i prossimi appuntamenti saranno Podenzano (3 ottobre), Castel san Giovanni (17 ottobre), Fiorenzuola (24 ottobre), toccando così praticamente tutte le vallate.