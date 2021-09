Con l’auto contro un palo a Caratta, coppia di anziani al Pronto soccorso

Una coppia di anziani si è schiantata contro un palo lungo la strada provinciale per Rivergaro, all’altezza di Caratta.

Per cause al vaglio dei carabinieri di Rivergano, la vettura su cui viaggiavano marito e moglie (entrambi quasi ottantenni) ha perso il controllo e ha terminato la corsa contro un palo a lato della carreggiata.

Fortunatamente nessun’altra auto è rimasta coinvolta, per la coppia ferite leggere medicate al Pronto soccorso di Piacenza, dopo l’intervento del 118 e della Pubblica assistenza di Rivergaro. Sul posto anche i vigili del fuoco.

