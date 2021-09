Pontenure, incidente lungo la Provinciale. Coinvolta un’auto della polizia locale

Non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 settembre, lungo la strada provinciale che conduce a Pontenure. Stando a una prima ricostruzione due veicoli, una Fiat 500 con a bordo due coniugi e un’auto della polizia locale di Pontenure, sono entrati in collisione all’incrocio con strada Sant’Agata, finendo entrambi nel canale. L’agente al volante dell’auto della polizia locale è rimasto illeso così come il conducente della 500, lievemente contusa invece la moglie.

