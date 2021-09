Settimana dell’allattamento, ostetriche a disposizione della mamme il 24 settembre

Anche quest’anno l’Azienda Usl di Piacenza aderisce alla Settimana mondiale dell’allattamento, evento di sensibilizzazione dedicato al tema.

L’appuntamento è per venerdì 24 settembre, alla Galleria del Sole, in via Marinai d’Italia 1. Sono invitate le neo mamme ma anche le donne in gravidanza. Le ostetriche del Consultorio familiare, in collaborazione con il Centro per le famiglie, saranno a disposizione delle piacentine per un pomeriggio insieme, a partire dalle ore 15.30.

Le mamme in attesa potranno confrontarsi con le professioniste proprio sul tema dell’allattamento. Le ostetriche sono pronte a rispondere a tutte le domande sui vantaggi dell’alimentazione al seno per il neonato e a sfatare i tanti miti errati che spesso circolano sull’argomento.

Per le mamme con neonati, invece, è previsto un’utile dimostrazione sul tema del babywearing, dedicato a tutte le donne che vogliono scoprire i vantaggi di portare i bambini in fascia.

Il pomeriggio terminerà con un Flash mob attorno alle ore 16.30.