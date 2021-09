Esce di strada e si ribalta nel canale: conducente d’urgenza all’ospedale

Versa in condizioni molto serie l’uomo che intorno alla mezzanotte di lunedì 20 settembre è stato protagonista di un pauroso incidente stradale a Muradolo, nel comune di Pontenure. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo della sua auto, terminando la corsa in un canale a ruote all’aria. L’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo e soltanto dopo l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno liberato, è stato prelevato e soccorso dagli uomini del 118 di Piaenza e della Croce Rossa di Cadeo. Questi ultimi hanno trasportato d’urgenza il ferito al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni sono serie ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

