Via Caduti sul lavoro: passeggino urtato da un’auto, paura per una bimba

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di giovedì 23 settembre a Piacenza. In via Caduti sul lavoro intorno alle 15.45, per cause da chiarire, un’auto di Iren ha urtato un passeggino con a bordo una bambina di un anno e mezzo. La madre è rimasta illesa. La piccola invece è stata sbalzata ed è caduta a terra suscitando grande apprensione. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, la bimba ferita è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza della’Anpas. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.

