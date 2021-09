In piazza “Fridays for Future” di Greta Thunberg, mille studenti per il clima

Piazza Cavalli, a Piacenza, invasa dai giovani stamattina, 24 settembre, per le “marce per il clima” ispirate al movimento “Fridays for Future” di Greta Thunberg, che avevano subito uno stop di due anni a causa della pandemia.

Non sono mancati dibattiti, interventi degli studenti e musica grazie alla collaborazione di Radio Immaginaria. Il presidio è iniziato alle 9, nel rispetto delle regole anti-Covid. Per l’occasione, oltre agli studenti piacentini, sono state invitate a prendere parte alla manifestazione anche le associazioni, senza bandiere o loghi. La scelta della data non è casuale: quattro giorni dopo, dal 28 settembre al 2 ottobre la città di Milano ospiterà la Pre-Cop, l’incontro preparatorio alla Cop 26, la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che quest’anno si terrà a Glasgow.

“Chiediamo ai nostri leader politici che prendano veramente sul serio la sfida della crisi climatica – hanno detto gli organizzatori – perché ne va del nostro futuro, siamo qui perché molto preoccupati. Speriamo che le altre piazze dell’Emilia Romagna e di Italia siano piene e festanti come noi. Ognuno nel proprio piccolo può fare qualcosa, infatti abbiamo cercato di invitare più gente possibile oggi per far sentire la propria voce e per cercare di migliorare questa situazione”. Oltre a manifestare in piazza, i ragazzi hanno fatto sentire la loro voce anche al Comune di Piacenza: “Presenteremo la Dec, dichiarazione di emergenza climatica, per la quale sono ormai tre anni che raccogliamo le firme, così che il Comune sia obbligato a discuterne in consiglio, e per prendersi impegni seri entro il 2050 per la neutralità climatica”.