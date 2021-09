Ogni mese 100 mamme al consultorio, il 66% sceglie l’allattamento materno

Ogni mese circa cento mamme incontrano le ostetriche al consultorio ginecologico della Galleria del Sole. Chiedono informazioni su come e quando allattare, incontrano professioniste capaci di risolvere dubbi e dare consigli. I risultati sono quelli che nel nostro territorio vedono il 66,21 per cento delle madri scegliere l’allattamento esclusivo al terzo mese a fronte del dato regionale del 56,9 per cento. Più basso di quasi dieci punti insomma. Lo segnala con soddisfazione l’ostetrica Rosa Buonassisi in rappresentanza del consultorio familiare che il 24 settembre ha coordinato l’attività in programma per la “Settimana mondiale dell’allattamento”: l’iniziativa, a cura delle ostetriche del consultorio dell’Ausl, è culminata con un flash mob che ha visto una trentina di donne intente ad allattare tutte nello stesso momento. Il pomeriggio si è inserito nell’ambito del “Centro per le famiglie in festa”: sabato 25 settembre alle 10 al centro “Il Samaritano” Pierpaolo Triani dell’università Cattolica interverrà sul tema “Perché l’affido familiare oggi: valore sociale e pedagogico”, mentre alle 16.30 ai Giardini del Sole l’associazione “Sentieri nel mondo” organizza l’incontro “L’emozione di una nuova storia”.

