Consorzio di bonifica, terminate le votazioni per il rinnovo: oltre 4mila schede

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza comunica che le operazioni per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2021-2026 – iniziate nella mattinata di domenica 26 settembre – sono terminate alle 14 di oggi, lunedì 27 settembre.

Gli elettori hanno potuto votare presso i seggi dislocati nei comuni di Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Fiorenzuola D’Arda, Bettola, Bobbio, Vernasca e Podenzano.

Due le liste, da una parte la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” che riunisce le associazioni: Coldiretti, Cia, Cna, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa Federimpresa. Dall’altra parte la lista “Giustizia e trasparenza” promossa da Legambiente e dall’associazione “Amici del Nure”.

Il numero di voti espressi è di 4.371 di cui 4.160 voti validi, 65 schede bianche e 146 schede nulle.

I risultati saranno convalidati definitivamente del Comitato Amministrativo visti anche gli eventuali reclami.