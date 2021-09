Oggi niente pioggia, ma allerta per piene e frane. Ottone, fiume “vietato”

La pioggia che per tutta la giornata di ieri si è abbattuta su città e provincia non ha creato solo danni e problemi, ma rischia di lasciare una delicata “eredità” nella giornata odierna. Secondo le previsioni, oggi il cielo dovrebbe essere coperto, ma senza precipitazioni. Resta però valida l’allerta meteo della Protezione civile per l’intera giornata di domani: nelle zone montane e collinari della nostra provincia, a seguito delle piogge, sono infatti possibili frane e smottamenti. Attenzione massima anche per il livello di torrenti e fiumi.

Ieri, sindaco di Ottone Federico Beccia ha diffuso un appello: “Non avvicinatevi al Trebbia”, proprio per evitare di essere sorpresi dalla forza delle acque gonfiate dai temporali.

Oggi la Provincia, di concerto con il Comune di Ferriere, inizierà l’intervento per la rimozione dei due grandi massi caduti nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 586r, fortunatamente senza colpire nessuno.