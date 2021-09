Oggi hub vaccinale all’Ikea per i dipendenti e il personale San Martino, 30 prenotazioni

Sono una trentina i lavoratori che si sono prenotati per la vaccinazione anti-covid nell’hub vaccinale allestito nel magazzino centrale di Ikea, per i dipendenti del colosso svedese e per il personale della cooperativa San Martino, attivo nella giornata di mercoledì 29 settembre dalle 12 alle 14.30.

Una iniziativa per portare la prevenzione contro il Covid direttamente sui luoghi di lavoro, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale, come già realizzato in altre realtà imprenditoriali piacentine.