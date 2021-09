Una valvola di sicurezza firmata Fittinox e Musp per il nucleare del futuro

L’impresa Fittinox dei Casoni di Gariga di Podenzano e il Tecnolopo Musp hanno realizzato un componente fondamentale per la sicurezza di un impianto a fusione nucleare di tipo sperimentale. E’ il progetto internazionale Iter (international thermonuclear experimental reactor). Questa impresa ambiziosa, nata nel 1985, è stata siglata ufficialmente a Mosca nel 2005, cinque anni dopo si è iniziato a costruire il prototipo nella Francia del Sud, a Cadarache, e si prevede che possa entrare in funzione nel 2025. L’impianto è pensato per riprodurre in scala quanto accade in una stella come il Sole – spiegano dalla Fittinox – ovvero «di generare più energia di quanta il processo ne consumi per l’innesco ed il sostentamento della reazione di fusione nucleare».

© Copyright 2021 Editoriale Libertà