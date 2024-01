Spaccio di eroina e cocaina in un casolare abbandonato: due giovani in manette

È partita dalla segnalazione di un cittadino – il quale aveva notato la presenza di persone sospette all’interno di un casolare abbandonato ai Casoni di Gariga – l’operazione dei carabinieri che ha portato, nella tarda mattinata di ieri, all’arresto di due presunti pusher.

Si tratta di due stranieri poco più che ventenni, trovati in possesso di 85 grammi di cocaina, 80 di eroina e 5 di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento dello stupefacente. Entrambi senza fissa dimora, avevano un obbligo di permanenza nel comune di Piacenza. I due giovani, dopo essere stati condotti in caserma, sono finiti alle Novate a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La chiamata al 112 era stata effettuata – come detto – da un cittadino che transitava nei pressi del casolare intorno alle 13.30 di ieri. Avendo notato movimenti sospetti e i due presunti pusher intenti a parlare con un altro giovane (con quest’ultimo successivamente identificato, ma non segnalato quale assuntore dato che non aveva ancora comprato lo stupefacente), ha quindi allertato i carabinieri. Sul posto era accorsa la pattuglia più vicina in quel momento ai Casoni di Gariga, quella di Ponte dell’Olio. Nel frattempo, altre due pattuglie dell’aliquota operativa di Bobbio e del Radiomobile Piacenza si erano precipitate sul posto.