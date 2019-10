Il presidente del Vigolo Giorgio Corcagnani colpito alla testa con un bastone e derubato

Inquietante e gravissimo episodio giovedì sera poco prima delle 19.00, a Casoni di Gariga, nel comune di Podenzano. L’ imprenditore Giorgio Corcagnani (tra l’altro presidente della squadra di calcio del Vigolo) è rimasto vittima di una violentissima aggressione, prima di essere derubato e di essere costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale di Piacenza dove si trova tutt’ora ricoverato.

Stando alle ricostruzioni, il 67enne era in procinto di chiudere il portone di ingresso del suo capannone al termine di una giornata di lavoro, quando è stato raggiunto alle spalle da un uomo di corporatura robusta: tutto è accaduto in pochi istanti, con l’aggressore che ha colpito con un bastone in legno al capo l’imprenditore, caduto a terra in stato di semi-incoscienza.

Il malvivente ha così sottratto alla vittima il portafogli custodito nella tasca posteriore dei pantaloni per poi darsi alla precipitosa fuga. Poco dopo, Corcagnani aggredito è riuscito in qualche modo a cercare aiuto e, anche grazie all’intervento di un uomo, anch’egli proprietario di un capannone nella zona industriale, ha potuto lanciare l’allarme ai soccorritori. Il 67enne è stato così condotto all’ospedale di Piacenza dove è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la particolare gravità delle ferite riportate, tanto che non si esclude la necessità di ricorrere ad intervento chirurgico.

Nel frattempo, i carabinieri di San Giorgio hanno avviato le indagini del caso: il bottino nelle mani dell’aggressore è di circa 1.500 euro tra contanti e assegni, oltre ai documenti contenuti nel portafogli.

