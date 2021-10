Mercatino, giochi e musica: domenica la settima edizione di “Matti da galera”

Torna dopo due anni la festa dei “Matti da Galera” che taglia il traguardo della settima edizione. L’appuntamento è per domenica mattina, 3 ottobre, con il mercatino del vintage e dell’antiquariato lungo tutta via Roma che prosegue fino a sera. Diversi sono gli appuntamenti previsti in via Roma domenica: si parte alle 12 con l’esibizione di “Emanuela e Roberto voce e sax” per proseguire alle 15.30 con “The Blues Jackets”, alle 16 con i Giovani per quartiere Roma sui giochi popolari di strada, alle 17 con l’esibizione della classe adolescenti del circo Tadam e alle 18 con Bartok dj set invitato dalla Luppoleria ai giardini Merluzzo. Sempre lì saranno allestiti anche lo scambio giocattoli e il banchetto con le magliette dei Matti da Galera a cura delle Portinaie di via Roma. Presente anche il Centro per le famiglie con Pappa e Pero, al secolo Sara Dallavalle e Andrea Roda, che proporranno il loro laboratorio da passeggio. Dalle 15 eventi anche alla Casa delle parole di via Tibini 1/B, il nuovo spazio dedicato a corsi e laboratori di italiano, formazione professionale, orientamento al lavoro pensato da Mondo Aperto, Fabbrica e Nuvole e Sentieri nel mondo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà