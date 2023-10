Entra nel negozio in via Roma e ruba monopattino. L’associazione: più controlli

Entra nel negozio, sfrutta una distrazione e ruba il monopattino. Così un ragazzo, presumibilmente straniero stando alle testimonianze, ha sottratto il mezzo a due ruote di Francesca Arcelli, titolare delle poste private in via Roma, nei pressi di piazzetta Santa Maria. L’esercente racconta l’accaduto: “Giovedì pomeriggio stavo consegnando la corrispondenza a un cliente anziano, quando all’improvviso un giovane con il cappuccio è entrato, si è piegato come se si stesse allacciando le scarpe e, appena mi sono voltata per prendere la busta, ha afferrato il mio monopattino che posteggio all’interno del negozio ed è scappato”. La titolare dell’attività ha sporto denuncia ai carabinieri. L’allarme sicurezza e degrado viene ribadito anche dall’associazione “Amici dei Giardini Margherita”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

