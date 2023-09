“Via Roma Street Market”: tutto esaurito, si va a caccia dell’originalità

Una scatola di un surrogato del caffè in voga nell’Italia dell’autarchia, un libro di memorie del comunista Paolo Belizzi, un paio di statue in porcellana biscuit di inizio Novecento. E poi ancora occhiali vintage, vinili, magliette ricamate e persino manufatti realizzati con il legno del cedro del Libano che un tempo esisteva ai giardini Margherita. Il “Via Roma Street Market”, targato settembre, è ripartito in grande stile: lo ha fatto dopo la pausa estiva di due mesi servita agli organizzatori a riprendere il via con più slancio ed energia verso la stagione autunnale e la festa dei “Matti da Galera” prevista per la prima domenica di ottobre. Fin dalla mattina tante sono state le bancarelle presenti che hanno raccolto l’invito dell’Associazione Quartiere Roma e di Gina Pagnella: i volontari dell’associazione hanno accolto ambulanti e pubblico in quella che è #laviaromachecipiace.

