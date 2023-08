Bancarelle vintage e di antiquariato: domenica torna il Via Roma Street Market

L’estate sta finendo e il Via Roma Street Market torna. Domenica 3 settembre per tutta la giornata via Roma si popolerà di bancarelle di vintage e antiquariato: è l’immancabile appuntamento organizzato dall’Associazione Quartiere Roma sotto l’egida di Gina Pagnella. Finita dunque la pausa estiva, il market del vintage torna proponendo tante bancarelle ma non solo: in occasione del mercatino infatti, ai giardini Merluzzo è in programma il laboratorio da passeggio di creazione di quadri con fili di lana per genitori e bambini “Il filo dell’arte”. L’appuntamento è alle 15.30, ad accesso gratuito e organizzato da Pappa e Pero, ossia Sara Dallavalle e Andrea Roda dell’associazione “Le Valigie”: a promuovere il laboratorio sono il Comune di Piacenza e il Centro per le famiglie.

