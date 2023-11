Piacenza festeggia l’estate di San Martino: banchi, giochi, costumi d’epoca e solidarietà

È estate. Quella con il cielo limpido e il termometro fisso sui dieci gradi dopo le piogge della notte. È l’estate di San Martino che fra le vie del centro è tornata per essere festeggiata: da via Roma alle due piazze canoniche del passeggio fino a via Cavour, è stato un susseguirsi di bancarelle e stand di castagne, banchetti delle associazioni di volontariato e giochi di una volta. Il punto di partenza sarà stato, come ogni prima domenica che si rispetti, il Via Roma Street Market allestito nell’omonima via con le bancarelle di antiquariato e vintage.

In piazza Duomo che da sempre è sede della festa di San Martino una quarantina sono stati i banchi dedicati alla creatività, all’artigianato e agli hobby allestiti lungo il perimetro della piazza. Al centro invece lo spazio è stato tutto per i giochi di una volta proposti ai bambini e gli stand di Casa di Iris, Associazione Cure Palliative, oltre che per lo spettacolo cinofilo di Croce Rossa. Scendendo in piazza Cavalli e in via Cavour ecco gli stand belli dei Mercanti di qualità, mentre in largo Battisti la Croce Bianca ha offerto castagne a tutti. Sotto il Gotico si è chiuso il suggestivo corteo itinerante delle Dame Viscontee che ha proposto danze e fiabe nelle vie del centro.