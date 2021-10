Gragnano, 75enne travolto da un’auto mentre attraversa la strada: è molto grave

Sono molto gravi le condizioni del 75enne rimasto coinvolto questa mattina, sabato 2 ottobre, in un incidente stradale in via Roma a Gragnano. L’anziano, intento ad attraversare la strada nel centro del paese, è stato travolto attorno alle 8.00 da un’auto diretta a Gragnanino. L’impatto è stato tremendo, con l’uomo che è finito a terra battendo la testa. Alla guida del veicolo un giovane che aveva da poco staccato da un turno di lavoro.

Sul posto, oltre all’automedica proveniente da Piacenza e alla Croce Rossa di San Nicolò è intervenuta anche l’eliambulanza che ha trasportato il ferito in rianimazione a Parma. Alla polizia municipale Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta il compito di ricostruire l’accaduto.

I residenti segnalano che non è la prima volta che in quel punto si registrano incidenti di questo tipo: il 18 agosto scorso, infatti, un altro uomo era stato investito in prossimità della chiesa.