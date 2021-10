“Puliamo Piacenza”: domani a Podenzano pulizia del greto del Nure e Bosco Fornace

Domani, domenica 3 ottobre, è il giorno di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa ideata e promossa dall’Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente, Plastic Free Piacenza e l’aiuto di Iren. La raccolta di domani si terrà a Podenzano dove i volontari, cioè tutti coloro che vorranno partecipare, si impegneranno dalle 10 alle 12 a ripulire il greto del torrente Nure, talvolta teatro di scarichi abusivi di rifiuti. Il ritrovo è in via Scotti all’incrocio con Strada per Case Gatti da cui si raggiungerà in auto l’area del Nure interessata dalla raccolta.

