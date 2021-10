“Che meraviglia i 40 anni di Nazionale cantanti”. Enrico Ruggeri ospite alla Cattolica

“La nazionale cantanti è un’esperienza meravigliosa, che vivo da quarant’anni”. E’ stato Enrico Ruggeri, stamattina, l’ospite dell’università Cattolica di Piacenza per l’apertura della Giornata del dono, per raccontare agli studenti l’impegno costante nel campo della solidarietà, con particolare attenzione alle partite del cuore, un progetto di solidarietà unico al mondo che ha raccolto nel tempo oltre 100 milioni di euro devoluti a scopi umanitari. Spazio agli aneddoti: “Ricordo la partita della nazionale cantanti a Sarajevo durante la guerra nei Balcani, e l’ultimo incontro tra Yasser Arafat e Shimon Peres proprio in occasione di un nostro match. Calcisticamente, invece, non dimentico la doppietta a San Siro sotto la curva dell’Inter”.

Presenti all’appuntamento Marco Trevisan, preside della facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, Anna Maria Fellegara, preside di economia e giurisprudenza, Pierpaolo Triani, coordinatore del corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione, insieme a don Luca Ferrari, assistente pastorale.