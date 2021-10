Incidente nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre nel Piacentino. Per cause da chiarire, un tamponamento tra due auto si è verificato a San Nicolò davanti al supermercato Gigante. In seguito all’impatto una donna è stata condotta in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa per le cure del caso. Il traffico ha subito rallentamenti.

