Vaccini, copertura all’82,9% nel nostro territorio. Altre sedute negli istituti scolastici

E’ salita all’82,9% la percentuale dei piacentini vaccinati contro il Covid. In totale, ad oggi, sono state somministrate 422.013 dosi. Proseguono le sedute aperte alla cittadinanza.

Per le somministrazioni in libero accesso, senza necessità di prenotazione, giorni e orari fruibili sono disponibili e aggiornati in tempo reale su questo link. Per le erogazioni in farmacia, per persone maggiorenni senza alcun minimo fattore di rischio, è possibile consultare questo portale.

SCUOLE – Nelle scuole, per studenti, genitori e personale scolastico e universitario, sono in programma le seguenti sedute vaccinali: il 6 ottobre all’università Cattolica dalle 9 alle 13, il 7 ottobre all’istituto Marconi dalle 9 alle 14, il 9 ottobre all’istituto Mattei di Fiorenzuola dalle 9 alle 14.

Il 6 ottobre, dalle 14 alle 18, si terranno invece le somministrazioni per i richiedenti asilo nella sede dell’ex arsenale in viale Malta. Il 13 ottobre, dalle 15, toccherà poi ai frequentatori della mensa della Caritas.

DONNE IN GRAVIDANZA – Per le donne in gravidanza, le sedute sono previste l’8 e il 15 ottobre con appuntamenti dedicati con ginecologi e ostetriche per il supporto clinico e per chiarire eventuali dubbi. Prenotazione chiamando il numero 800.651.941.