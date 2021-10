Doppio incidente sul lavoro a Borghetto e Trevozzo: operai finiscono all’ospedale

Quella di oggi, giovedì 7 ottobre, è stata una mattina segnata da due infortuni sul lavoro. Il primo è avvenuto a Borghetto, all’interno di una ditta che produce rivestimenti in metallo lungo la strada provinciale di Cortemaggiore: stando a una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, un operaio è stato colpito alla testa da un pezzo di ferro. L’uomo, in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita, è stato trasportato dai sanitari all’ospedale di Piacenza.

L’altro incidente è invece avvenuto a Trevozzo, in un cantiere all’interno della scuola materna del paese: un operaio di 43 anni ha rimediato una seria ferita al polso. Anche per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale.