Al via i lavori di restauro della chiesa di Mareto. Intervento da 100mila euro

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di restauro alla chiesa di Mareto nel comune di Farini. In questi giorni l’impresa sta terminando i cornicioni dei capitelli della chiesa mentre ha già concluso i rappezzi dell’intonacatura.

Il preventivo finale del progetto di restauro è attorno ai 100mila euro, in parte coperti con il “Bonus facciate”, in parte con fondi parrocchiali e donazioni di privati. Anche il Comune di Farini ha contribuito, stanziando, nell’ultima seduta consiliare, 1000 euro per ogni chiesa del territorio, somma che a Mareto sarà utilizzata proprio per il restauro della chiesa.

Il desiderio degli abitanti di Mareto è quello di riqualificare la chiesa per poi proseguire con la canonica e renderla agibile come centro di ritrovo e accoglienza di gruppi esterni. Per questo prosegue la ricerca di donazioni e di sponsor. L’obiettivo finale è quello di rendere Mareto attraente per nuove persone, per i giovani, dando loro un motivo ulteriore per scegliere il paese dell’Alta Valnure in cui vivere.