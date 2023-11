Val Nure, escavatori in azione per liberare Pomarolo entro sera. Sopralluogo a Mareto

In azione due escavatori per liberare la frazione isolata di Pomarolo. I lavori, eseguiti dalla ditta Degani di Farini, dovrebbero concludersi entro la sera di oggi per ripristinare l’accessibilità viabilistica al piccolo abitato nei pressi di Ferriere, dove la principale via d’accesso è stata sbarrata nei giorni scorsi dai detriti di una frana causata dalla violenta ondata di maltempo.

Ancora paura, ieri sera, per l’impetuosa piena del Nure. La protezione civile e i tecnici incaricati hanno monitorato i ponti per l’eventuale chiusura preventiva. A Mareto si è svolto un sopralluogo per verificare i danni di pioggia e vento sulla chiesa del paese.

Stamattina la prefettura ha convocato una riunione, in cui non sono emerse rilevanti criticità. Bisogna però fare i conti con i danni registrati negli ultimi giorni. I disagi nel Piacentino non mancano. A Villanova, ad esempio, oggi è stata segnalata istruzione di via Verdi per la caduta di un albero, la strada è inagibile: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. La statale 45 è stata chiusa ieri sera tra Bobbio e Marsaglia per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. Il transito è consentito solo ai mezzi di soccorso. I rocciatori arrivati da Aosta stanno procedendo all’intervento di disgaggio.